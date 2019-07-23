Зять Юрушева телеведучий Скічко пройшов у Раду

Український ведучий Олександр Скічко, що представляє президентську партію «Слуга народу», виграв вибори на 197 мажоритарному окрузі. На це дуже бурхливо відреагувала журналістка Соня Кошкіна.
Олександр Скічко
«Ааааааааааа!!!!! 197-й округ, Черкащина. Instagram-хлопчик
в загорнених штанцях і з голими щиколотками переміг. Олександр Скічко. Зять Леоніда
Юрушева. 27 чи 28 років. Цілий ведучий корпоративів. Так, не
хухри-мухри, все серйозно. А ви думали? Мій улюблений персонаж», — написала вона в
своєму Telegram.
Саму ситуацію журналістка назвала пеклом.
«Я просто дуже хочу інтерв’ю. Про ВВП поговорити, бюджетний процес, законодавчу роботу, можемо ще міжнародну політику торкнутися — Брексит там, Сирію. Не, ну а що? Може, хоч термінологію вивчить… Пекельний пекло. Немає слів просто», – додала вона.
Скічко був у фіналі шоу «Україна має талант», ведучим на
російському телебаченні, Новому каналі, каналі «Україна» і на одному з
конкурсів «Євробачення».
Переміг Скічко на окрузі 36-річного самовисуванця, нардепа Владислава Голуба, колишнього заступника голови Київської міської адміністрації.
Раніше SKELET-info повідомляв, що нардеп від «Народного фронту» Андрій Іванчук переміг на мажоритарному окрузі в Івано-Франківській області. Його колега, керівник фракції політсили у Верховній Раді Максим Бурбак програв вибори на Буковині. Їх найближчими конкурентами були висуванці від «Слуги народу».