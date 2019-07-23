Зять Юрушева телеведучий Скічко пройшов у Раду

Український ведучий Олександр Скічко, що представляє президентську партію «Слуга народу», виграв вибори на 197 мажоритарному окрузі. На це дуже бурхливо відреагувала журналістка Соня Кошкіна.

Олександр Скічко

«Ааааааааааа!!!!! 197-й округ, Черкащина. Instagram-хлопчик

в загорнених штанцях і з голими щиколотками переміг. Олександр Скічко. Зять Леоніда

Юрушева. 27 чи 28 років. Цілий ведучий корпоративів. Так, не

хухри-мухри, все серйозно. А ви думали? Мій улюблений персонаж», — написала вона в

своєму Telegram.

Саму ситуацію журналістка назвала пеклом.

«Я просто дуже хочу інтерв’ю. Про ВВП поговорити, бюджетний процес, законодавчу роботу, можемо ще міжнародну політику торкнутися — Брексит там, Сирію. Не, ну а що? Може, хоч термінологію вивчить… Пекельний пекло. Немає слів просто», – додала вона.

Скічко був у фіналі шоу «Україна має талант», ведучим на

російському телебаченні, Новому каналі, каналі «Україна» і на одному з

конкурсів «Євробачення».

Переміг Скічко на окрузі 36-річного самовисуванця, нардепа Владислава Голуба, колишнього заступника голови Київської міської адміністрації.

Раніше SKELET-info повідомляв, що нардеп від «Народного фронту» Андрій Іванчук переміг на мажоритарному окрузі в Івано-Франківській області. Його колега, керівник фракції політсили у Верховній Раді Максим Бурбак програв вибори на Буковині. Їх найближчими конкурентами були висуванці від «Слуги народу».