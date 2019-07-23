Геращенко: Неприпустимо об’єднувати комітет євроінтеграції з комітетом закордонних справ

Народний депутат України Ірина Геращенко заявляє, що в наступному парламенті ініціюватиме створення міжфракційного об’єднання «Безпека. Жінки. Мир». Вона також звертає увагу на те, що разом з МФО «Рівні можливості» вимагатимуть посилити функції комітету євроінтеграції і закликає всі партії озвучити позицію щодо неприпустимості об’єднання комітету євроінтеграції з комітетом закордонних справ. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Ірини Геращенко у соцмережі фейсбук.

У своєму дописі депутатка повідомляє про те, що у наступному парламенті ініціюватиме створення МФО «Безпека. Жінки. Мир», мета якого – посилення впливу жінок політиків на миротворчі процеси.

«Ми будемо тісно співпрацювати з МФО «Рівні можливості», яке, впевнена, також працюватиме в наступному парламенті. Сьогодні ми, Mariya Ionova Ivanna Klympush-Tsintsadze, Ірина Фріз як засновниці платформи «Безпека. Мир. Жінки» обговорили наші пріоритетні плани в ВР. Перше – ми офіційно звертаємося до всіх фракцій із закликом прийняти зміни до регламенту і посилити функції комітету євроінтеграції», – заявляє Геращенко.

Депутатка нагадує, що відповідний законопроект давно чекає свого рішення в ВР, тому його перереєструють вже в перші хвилини роботи ВР дев’ятого скликання. Геращенко разом з однодумцями вважають хибними і стратегічно помилковими заяви деяких керівників партії влади щодо об’єднання комітету євроінтеграції з комітетом закордонних справ.

«Це свідчить про повне нерозуміння процесів євроінтеграції, яка давно вийшла за межі зовнішньої політики і після ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС стала частиною внутрішньої політики», – наголошує пані Ірина.

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Вона також заявляє, що всі законопроекти мають проходити експертизу уряду і комітету євроінтеграції на предмет відповідності норм європейського права, і звертає увагу на те, що таки шлях пройшли всі країни Східної Європи, де парламентські комітети євроінтеграції відігравали ключову роль в зміні і адаптації законодавства, задля вступу країн в ЄС.

«В багатьох країнах хвилі розширення, до парламентських комітетів євроінтеграції входили з дорадчим голосом всі лідери фракцій, і євроінтеграція була об’єднуючою метою і ідеєю для політеліт. Цей досвід був би надзвичайно важливим для ВР. Звертаємося до всіх партій із закликом – публічно озвучити позицію щодо неприпустимості об’єднання комітету євроінтеграції з комітетом закордонних справ. Партія Європейська Солідарність виступає за посилення роді комітету. Й одним з перших тестів наступного парламенту на євроінтеграцію буде саме ставлення до відповідного комітету і готовність внести відповідні зміни до регламенту», – наголошує Ірина Геращенко наприкінці свого допису.

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