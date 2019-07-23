Повінь – зміна системи

Menu
Close

Жінка і дитина потрапили на лікарняні ліжка через укуси змій

23.07.2019

Двоє жителів Прикарпаття, серед яких – дитина, через укуси змій напередодні опинилися у лікарні. Про це повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Перший випадок стався 22 липня близько опівдня. У реанімаційне відділення Косівської ЦРЛ з діагнозом алергічна реакція на укус змії потрапив хлопчик 2009 року народження, житель села Пістинь.

Уже близько 18:00 того ж дня до Верховинської ЦРЛ з діагнозом укус змії за палець госпіталізовано жительку села Гринява 1956 року народження.

Стан обох постраждалих – середньої тяжкості.

Читайте також:   Лікарі назвали повсякденні вбрання, які загрожують здоров'ю
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *