Жінка і дитина потрапили на лікарняні ліжка через укуси змій

Двоє жителів Прикарпаття, серед яких – дитина, через укуси змій напередодні опинилися у лікарні. Про це повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Перший випадок стався 22 липня близько опівдня. У реанімаційне відділення Косівської ЦРЛ з діагнозом алергічна реакція на укус змії потрапив хлопчик 2009 року народження, житель села Пістинь.

Уже близько 18:00 того ж дня до Верховинської ЦРЛ з діагнозом укус змії за палець госпіталізовано жительку села Гринява 1956 року народження.

Стан обох постраждалих – середньої тяжкості.