Герасимову і дружині Луценка запропонували скласти мандати заради В’ятровича

Кандидатів у парламентарі від політсили колишнього глави держави Петра Порошенко «Європейська солідарність» Ірину Луценко і Артура Герасимова закликали скласти їх мандати, щоб у парламент зміг пройти Володимир В’ятрович, який, згідно з результатами ЦВК, виявився на грані а Раду.

Така пропозиція партії «Європейська солідарність» опублікував наближений до партії «Свобода» віце-президент Фонду підтримки демократичних ініціатив Юрій Гончаренко.

«Оскільки Володимир В’ятрович схоже вже точно не проходить, Ірина Луценко та Артур Герасимов можуть скласти мандат. І забезпечити попадання у ВР того, хто дав вам, можливо, третину голосів», — повідомив він.

Юрій Гончаренко відзначив, що даний крок покаже, що члени партії «вміють робити висновки з помилок і не ховали за мандатами найбільш одіозних своїх представників».

Слід нагадати, що в партії «Європейська солідарність», яка набирає трохи менше 8,5%, на межі проходження в Раду виявився одіозний голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович.

Він у списку на 25 місці, в той час як нинішній результат партії дозволяє завести всього 23-24 людини.