Партія “Слуга народу” звинуватила членів окружної комісії Полтавської області в підробці протоколів

Партія «Слуга народу» звинуватила членів окружної комісії №148 (Полтавська область) у підробці протоколу про результати голосування.

Про це повідомляється на сторінці політсили в Facebook.

«Полтавщина, 148 округ: в ОВК організували роботу по підробці протоколів на користь Фахраддина Мухтарова, конкурента кандидата від нашої партії Анастасії Ляшенко. Звідки звинувачення? Протоколи, де Ляшенко має більшість голосів, нібито повертають на ДВК допрацьовувати, однак фактично виправляють на користь іншого кандидата», — йдеться в повідомленні.

Там додали, що комісії залишилося обробити близько півсотні протоколів.

«Але ОВК підрахунок призупинила — закрили будівлю. Місцеві люди організували нічне чергування, щоб працівники ОВК не зібралися і по-тихому не зробили чорні справи», — зазначили в партії.

«Слуга народу» звернулася до поліції і громадськості звернути увагу на цю ситуацію.