США передадуть два катери української морської охорони

США незабаром відправлять в Україну два катери, які передадуть морської охорони прикордонної служби. Їх обслуговуванням займуться 25 осіб.

Про це повідомив радник з програмою експертного контролю та безпеки кордонів посольства США Кевін Кильер на міжнародній конференції в Києві, передає Укрінформ.

Кильер також зазначив, що США сприятиме розвитку корабельно-катерного складу Держприкордонслужби України.

«Ми працюємо з українською стороною в питаннях охорони морських кордонів і виявили потребу в розвитку не тільки інфраструктури морських підрозділів, але і необхідність оновлення флоту. Тому було прийнято рішення про надання морської охорони прикордонної служби двох катерів, які будуть обслуговувати 25 осіб», – сказав він.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що Америка продовжить допомагати Україні із-за агресії РФ, в тому числі і на морі. Кильер підкреслив, що безпека в Азовському і Чорному морях України – важливе питання безпеки не тільки для України, але і для всього світу. США розуміє, що Україна страждає від Російської Федерації через перешкоду свободи судноплавства.

«Україна — це ворота між Сходом і Європою, тому ми повинні допомагати Україні», – додав він.

Крім того, США виділили 4 мільйони доларів на створення швидкої групи реагування у Маріуполі та Бердянську, і зараз є необхідність створення сучасних центрів їх постійної дислокації та ремонту суден.

У свою чергу голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зазначив, що одним з пріоритетів відомства є створення самодостатньої Морської охорони здатної ефективно захищати морські кордони і адекватно протидіяти викликам.