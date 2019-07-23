«Скупка голосів і роздача пайків і газет не спрацювала». Політолог пояснив, чому Ляшко не пройшов у Раду

Політичний експерт Андрій Золотарьов розповів, чому лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко не проходить у Верховну Раду України.

Експерт вважає, що Олега Ляшка відсунули більш яскраві політики і кандидати в народні депутати, такі як Анатолій Шарій і представники партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу».

Крім того Андрій Золотарьов підкреслив, що після парламентських виборів в Україні відбулася зміна політичного ландшафту.

«Спрацювала втома і бажання змін. Скупка голосів і роздача пайків і газет не спрацювала», — пояснив він.

Політолог додав, що результати голосування показали, що народ розчарувався у владі.