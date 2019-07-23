До Донецька прибули снайпери з РФ для знищення відеокамер СММ ОБСЄ

До окупованого Донецька прибули російські групи снайперів із завданням – підготовка та здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, які встановлені у відповідності до Мінських домовленостей на окремих ділянках лінії розмежування. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на повідомлення командування ООС у соцмережі фейсбук.

У повідомленні командування Об’єднаних сил йдеться про те, що за наявною інформацією, до окупованого Донецька прибули російські групи снайперів із завданням – підготовка та здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, які встановлені у відповідності до Мінських домовленостей на окремих ділянках лінії розмежування, що буде додатковим свідченням підступності російських окупаційних військ та нехтування ними міжнародних домовленостей.

Також у повідомленні зазначається, що встановлені СММ ОБСЄ он-лайн відеокамери спостереження дозволяють здійснювати відео фіксацію ситуації у режимі роботи 24/7. За допомогою цих камер міжнародні незалежні спостерігачі багаторазово фіксували факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, здійснення провокаційних обстрілів позицій українських військ, обстрілів мирних жителів та цивільної інфраструктури на території, що контролюється урядом України.

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Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир’я по всій лінії зіткнення

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