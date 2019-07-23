Лановий розповів, як можна поліпшити добробут українців

Володимир Лановий розповів в інтерв’ю виданню, як можна реально підвищити добробут українських громадян. На думку колишнього керівника Міністерства економіки, тут є кілька різних варіантів.

За словами Володимира Ланового, добробут простих українців можна збільшити, наприклад, нарощуючи виробництво. Потрібно випускати якомога більше товарів з доданою вартістю. Однак поки в країні спостерігається протилежна картина. В Україні просто безбожно розкрадаються як бюджет, так і різні соціальні фонди.

Ще один варіант — перерозподіл прибутку. Воно повинно бути справедливим, і тут є до чого прагнути. Взяти, наприклад, тарифи. Прибуток, причому величезну, отримують тільки монополісти, і ніякого справедливого підходу тут не спостерігається. Також підвищити добробут громадян можна, провівши ефективну податкову реформу. Адже той же ПДВ сьогодні завищує ціни на всі на 20 відсотків, вимиваючи залишки грошей у простих громадян. В Україні податкова система несправедлива, і її потрібно міняти