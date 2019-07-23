Князєв доповів Зеленському і журналістам подробиці розслідування вбивства Шеремета

Президент України Володимир Зеленський ініціював термінову зустріч з питання вбивства журналіста Павла Шеремета.

Він зазначив, що минуло вже три роки. Зеленський також додав, що всі повинні прослухати доповідь співробітників правоохоронних органів. На його думку, після цього можна знайти винних у вбивстві і покарати їх.

Слово взяв голова Нацполиции Сергій Князєв.

Він розповів, що хоча правоохоронці три роки розслідували справу, воно залишається закритим. При цьому поліцейські розуміють, що суспільство хоче почути ім’я убивць.

Також він пояснив, що встановлено вибуховий пристрій, з допомогою якого підірвали авто Шеремета. Князєв показав схему пересування передбачуваних вбивць і розповів подробиці їх підготовки до даного злочину.

Крім того, правоохоронцям вдалося отримати кадри, де явно видно, як зловмисники закладають вибухівку під машину журналіста. На цьому ж відео помітно, що виконавці вбивства в такому одязі, яка приховує їх індивідуальні риси.

Князєв додав, що третя людина вже вранці спостерігав за Шереметом, і привів у дію вибуховий пристрій тільки тоді, коли переконався, що за кермом авто саме він.

Зазначається, що співробітники Інтерполу залучені до пошуку даних осіб.

Глава Нацполиции окремо розповів, скільки людей було опитано і яку користь це принесло. Всього виконано 26 комплексних експертиз вбивства Павла Шеремета.

До того ж, в правоохоронні органи 15 країн були відправлені клопотання про допомогу.

Князєв сказав, що не може розповісти всі деталі справи, тому що слідство ще триває. Як одну з версій, поліцейські розглядають зв’язок Шеремета з Нємцовим (якого вбили у Москві трохи раніше). Вони разом писали книгу і добре дружили.

В ході брифінгу Князєв згадав інші гучні вбивства в Києві, додавши, що більша частина з них відкрита.

Іншу інформацію він буде доповідати особисто Зеленського, тому що із-за активної фази розслідування не може все розповісти журналістам.