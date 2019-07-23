Жданов закликав зберегти очолюване ним Міністерство молоді та спорту

Глава Мінспорту Ігор Жданов закликав зберегти очолюване ним міністерство. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Щодо планів нової влади щодо можливого приєднання Міністерства молоді та спорту до Міністерства культури та Інформаційної політики. Моє прохання і рекомендація до нової влади — необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту і не допустити його скорочення», — зазначив Жданов.

Він натякнув на можливі негативні наслідки ліквідації або реорганізації Мінспорту для підготовки українських спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор, які відбудуться в Токіо в 2020 році.

«Молодь і спорт повинні залишатися окремими пріоритетними напрямами державної політики в Україні», — переконаний міністр.

Він нагадав, що такі міністерства існують і в інших країнах, зокрема в Польщі та Франції.

«Слід продовжити всі ті позитивні кроки, які нам вдалося зробити за останні 5 років: нові конкурси та можливості для молоді, заходи національно-патріотичного виховання, підвищення призових і зарплат спортсменам і тренерам, закупівля сучасного спортивного обладнання, програми відновлення і розвитку спортивної інфраструктури», — підкреслив Ігор Жданов.