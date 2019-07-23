Дітей закрили в підвалі: Чоловіки в масках вночі напали на будинок члена наглядової ради цукрового заводу

У Львівській області невстановлені особи здійснили розбійний напад на будинок, що належить члену наглядової ради одного з місцевих цукрових заводів. У момент нападу в будинку знаходилися його дружина і діти.

Про це повідомили УНН у правоохоронних органах.

Напад стався вночі. 5 невстановлених чоловіків у масках проникли на територію домоволодіння, побили і зв’язали охоронця. Після чого нападники проникли в будинок, де напали на господиню та її дітей (син і дочка 2012 народження). Зловмисники зв’язали їх і закрили в підвалі. Після чого зловмисники заволоділи грошима, травматичним пістолетом і втекли з місця вчинення злочину.

Поліція розпочала досудове розслідування щодо кваліфікації ст. 187 КК України (розбій).