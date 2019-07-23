Що привезти з Іспанії: кахель в стилі Гауді і лікер від ченців

В Іспанії цілком можна обмежитися сувенірним шопінгом в супермаркеті: хамон, оливки і сардини перемагають комплект «магніт, футболка, гуртка» з розгромним рахунком 3:0. Точно як футбольний клуб «Барселона», у якого теж, до речі, є власна мережа магазинів. Так що якщо ви – фанат «Барси», питання, «що привезти з Іспанії», вже вирішене. А для всіх інших – наш невеликий гід по каталонським покупок.

Сангрія і кава: які напої привезти з Іспанії

Національний напій Іспанії на основі червоного вина, фруктів і лікеру зазвичай приносять у великих склянках. Автентичну іспанську сангрію можна купити додому у вигляді оригінальних дрінків в пляшці у формі скрипки об’ємом до 100 мл, що автоматично робить їх придатними для перевезення в ручній поклажі. Таким чином, вам вдасться привезти своїм близьким смак Іспанії.

Експрес-інформація по країні

Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.

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Столиця – Мадрид

Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья

Форма правління – Парламентська монархія

На території – 504 782 км2 (51-я в світі)

Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)

Офіційна мова – іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,876 (26-я в світі)

ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою

Якщо ви подорожуєте з повноцінним багажем або наземним транспортом, цілком можете дозволити собі купити повнорозмірну пляшку іспанського вина, а краще – кави. Кава – це ігристе вино, яке придумали в Каталонії. Тут розрізняють три категорії цього напою, і хоч вони відрізняються в ціні, звичайна молода кава (витяг 9 місяців) має також цілком гідним смаком.

Сміливо купуйте напої з позначкою «Зроблено в Каталонії», тут кава володіє такою ж регіональної автентичністю, як і шампанське в Шампані. Для друзів-цінителів купіть пляшку Cava Reserva або Cava Gran Reserva (витримка 30 місяців), яка вважається вінтажній. У Каталонії у вас є можливість замовити тур безпосередньо до виноградників в околицях Барселони, де вирощують автентичні сорти винограду для кави: макабео, переляда і щарельо. Така покупка з дегустацією на винограднику дійсно запам’ятається.

Духовна і тілесна їжа: що купити на горі Монсеррат

В Іспанії сильна католицька традиція виробництва продуктів харчування при монастирях. Найяскравіший приклад такого благословенного бізнесу – монастир на горі Монсеррат. Тут роблять мармелад, випікають печиво та меренги з мигдалем і навіть роблять унікальні лікери з фісташок і волоських горіхів. Горіхи ростуть тут же, на горі. Справжній рай для гурманів і ласунів в місці, де жителям покладено утримання. У монастирі Монтсеррат можна придбати екологічно чисті мед і оливкове масло. А також незвичайні місцеві гастрономічні сувеніри зразок шоколаду з сіллю та оливковою олією або фіалок в цукрі.

Втім, не тільки тілесну, а й духовну їжу туристи можуть купити на сувенірному магазині. Монастир Монтсеррат відомий своїм хором хлопчиків, і якщо вам пощастить побувати на службі і почути їх спів, напевно захочеться привезти додому диск із записом, щоб згадувати про цьому чудовому місці. Під час служби в соборі зйомка заборонена. Звичайно, в монастирі можна купити і суто релігійні предмети: хрестики, ікони, статуетки Чорної Мадонни, головної святині Монтсеррата.

Спадщина Гауді і Далі: іспанська шопінг для естета

Антоніо Гауді не було б соромно за своїх нащадків, як це часто буває зі спекуляціями на імені великих художників. Поруч з будівлями авторства великого каталонського архітектора продаються вельми гідні і зі смаком зроблені сувеніри, виконані в стилі його творів: від блокнота до посуду.

До речі, Гауді можна назвати першим архітектором з еко-мисленням, який працював з вторсировиною. Його знаменита лавочка в парку Гуель зроблена з шматочків іспанської керамічної плитки. В такому стилі можна придбати: чашки та інший посуд нерівних, як будинки Гауді, форм, мозаїчну табличку з номером вашої квартири, яскраву біжутерію. Відмінним сувеніром може стати дизайнерська кахельна плитка в стилі Гауді, яку можна згодом наклеїти у себе в будинку в якості яскравого акценту.

Взагалі іспанці люблять прикрашати свої будинки і предмети побуту, буквально перетворюючи їх на витвори мистецтва. Тому на шопінг в Іспанії цілком реально наткнутися на працюючі настінні годинники в стилі картин ще одного знаменитого каталонця, Сальвадора Далі. Домашній декор – особлива стаття покупок в Іспанії, і тут варто керуватися лише своїм смаком і бюджетом.

Шопінг в Іспанії: мас-маркет на рівні мистецтва

Іспанські бренди захопили світ моди знизу – через мас-маркет. Zara, Berschka, Massimo Dutti, Oysho, Pull& Bear, Stradivarius, Uterque – всі ці марки належать одному концерну і найбагатшому іспанцеві (так, він багатший іспанського короля!) Армансио Ортега. І хоча ці марки багатьом з нас добре знайомі, все ж рекомендуємо заглянути в їхні іспанські магазини, особливо влітку під час розпродажів. Асортимент може сильно відрізнятися від українського, а цифри на ціннику в літні місяці, на відміну від температури Середземного моря, – тільки зменшуються.

З недорогих, якісних і при цьому іспанських по духу марок рекомендую звернути увагу на Bimba Y Lola. Бувально за ціною від 40-60 євро у них можна купити незвичайного дизайну шкіряну сумку, якої ні в кого з подруг точно не буде. Не менш гарні аксесуари та сумки ще одного іспанського мас-маркет бренду — Adolfo Domínguez. В цілому, походивши по магазинах Барселони і проїхавшись в аутлет ” La Roca Village, можна зробити висновок: сумки та взуття – ось що варто везти з Іспанії в першу чергу. Це стосується також аксесуарів та літніх суконь. Так і розпродажі тут дійсно заслуговують своєї назви і дуже вдало збігаються з розпал туристичного сезону.

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