Головою британських консерваторів став Борис Джонсон

У другому турі голосування Борис Джонсон набрав більше голосів, ніж міністр закордонних справ Джеремі Хант. Очікується, що невдовзі Джонсон отримає посаду прем’єр-міністра Великобританії. Про це розповідає DW.COM.

Відомий своєю безкомпромісною позицією щодо Brexit ексочільник МЗС Великобританії Борис Джонсон став головою Консервативної партії. Як повідомило в вівторок, 23 липня, керівництво партії у Лондоні, Джонсон переміг під час виборів голови політсили міністра закордонних справ Джеремі Ханта, передає агенція новин Reuters.

Загалом за Джонсона віддали свої голоси 92153 з 159 000 членів партії, що майже вдвічі більше, ніж отримав Хант, уточнює AFP.

Вже 24 липня Джонсон може бути призначений наступником Терези Мей на посаду нового прем’єр-міністра Сполученого Королівства. Традиційно прем’єром у Великобританії стає голова правлячої партії. 24 липня Тереза Мей має офіційно скласти повноваження очільниці уряду.

Можливі кадрові зміни в уряді

Напередодні виборів нового голови консерваторів подав у відставку перший заступник міністра закордонних справ королівства Алан Дункан. Він неодноразово виступав з критикою на адресу Джонсона.

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Днем раніше міністр юстиції Великобританії Девід Гок оголосив, що піде з посади, якщо Джонсон очолить уряд. Свою позицію він пояснив неможливістю працювати з прем’єром, котрий виступає за вихід Великобританії зі складу Євросоюзу за будь-яку ціну.

Ще кілька британських міністрів також висловили готовність піти у відставку в разі перемоги Джонсона, в тому числі міністр фінансів Філіп Хеммонд, міністр у справах бізнесу Грег Кларк і міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт.

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