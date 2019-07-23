Фірташу пропонували дати свідчення проти Трампа в обмін на закриття його справи

Зарубіжні ЗМІ опублікували інформацію про те, що український олігарх відмовився давати свідчення проти президента США Трампа в обмін на закриття його справи.

Показання стосувалися гучного розслідування втручання Росії в американські вибори.

Про це повідомляє видання The Hill.

Так, Фірташ не став свідчити проти Трампа за “Рашагейту” – дворічного розслідування спецпрокурора Мюллера, який у результаті цієї весни розвалилося. Замість цього почався “Украинагейт” – тепер вже Київ звинувачують у втручанні в американські вибори і допомогу противникам Трампа з демократичного табору.

Як стверджує журналіст The Hill Джон Соломон, українського олігарха “обробляв” найнятий Мюллером прокурор Ендрю Вайсманн, відомий своєю суперечливою репутацією (один з його обвинувальних вироків навіть був скасований одноголосним рішенням Верховного суду США, також у нього досить великий послужний список фальсифікації доказів). За інформацією The Hill, Фірташ відмовився від угоди.

І тепер, коли він бореться проти екстрадиції, захист надала австрійському суду пропозицію про угоду Вайсманна, як доказ того, що звинувачення Міністерства юстиції США неспроможні містяться в них фіктивних доказів і політичних мотивів. Адвокати наполягають, що прокурор спокушав “можливим припиненням окремого розгляду кримінальної відносно заявника, якщо б він був готовий надати взамін досить компрометуючі свідоцтва з широкого кола політичних тем, включаючи самого президента США, а також президента Росії Володимира Путіна”.

Тепер пропозиція для Фірташа від заступника Мюллера може вдарити бумерангом по Мін’юсту США, пише видання. Його колишній бос, Роберт Мюллер, в цю середу, 24 липня, планує давати свідчення в Конгресі. “Звернення Вайсманна до Фірташа було надто сміливим і зухвалим, навіть для прокурора з його репутацією”, – пише The Hill. “Очевидно, що дії Вайсманна щодо українського олігарха влітку 2017 року придбають нову важливість як у Вашингтоні, де незабаром буде давати свідчення Мюллер, так і в Австрії, де справа про екстрадицію Фірташа прийняло новий поворот”, – підсумовує видання.

Тим часом, як стало відомо “Країні” з джерела в лобістських колах, близьких до Білого дому, в команді Трампа оцінили відмову Фірташа давати показання проти президента США. І тепер тиск з метою домогтися екстрадиції Фірташа з боку американців може бути значно знижено.