У львівському нічному клубі побили громадянина Польщі

У ніч з 13 на 14 липня 2019 в нічному клубі у Львові невідомі побили відвідувача, громадянина Польщі.

За повідомленням очевидця, громадянина Польщі били після того, як він впав на підлогу. Також, під час побиття його звинувачували у вживанні наркотиків.

Інший відвідувач спробував записати побиття на відео, за що отримав травми (на фото). Душили хлопця в районі шиї.

Охоронці замість того, щоб викликати поліцію, вирішили самі зайнятися правосуддям.

У підсумку, було відкрито кримінальну виробництво 12019140050003065 від 14 липня 2019 року.

У виробництві зазначено, що подія сталася в 3:00 ночі 14 липня 2019 р. в Львові за адресою пр. Чорновола, 2 в клубі «Малевич».

Пошкодження нанесені Заборняк Грегош Петро. Петро повідомив про те, що у нього були вкрадені годинник та окуляри. При обшуку поліція не знайшла у нього наркотичних речовин.

За повідомленням очевидців громадянин Польщі звернувся за допомогою в Консульство Польщі у Львові і буде повідомляти польські ЗМІ щодо інциденту.