Все, що я можу зробити — я буду робити, — Зеленський про справу Гонгадзе

За словами президента, справою убитого журналіста Георгія Гонгадзе займається Генпрокуратура.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання, коли буде політичне рішення, яке дозволить назвати замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Зеленський нагадав, що цією справою займається прокуратура.

«З приводу Гонгадзе. У нас дуже багато справ щодо вбивства громадських діячів, журналістів, зникнення людей — всіма цими справами ми повинні займатися, при всій повазі до пам’яті Гонгадзе… Ми чекаємо, нам потрібен новий генпрокурор. Я нічого не можу вам сказати. Мені нема чого вам сказати. Я навіть хотів його тут сьогодні зустріти, але відпустку відпустку так… Ми не маємо права впливати на правоохоронні органи, але ми хочемо це зробити, і все, що я можу зробити за законодавством — я буду робити», — сказав він.

Нагадаємо, вбивство журналіста Георгія Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України — Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений — Пукач — перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області він був затриманий. 24 липня 2009 року Генеральна прокуратура України висунула Пукачу звинувачення у вбивстві Гонгадзе і низці інших злочинів, таких як викрадення Подольського та знищення документів