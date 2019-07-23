Бандитам, жорстоко истязавшим і вбили бізнесмена, винесли новий вирок: скоро вони вийдуть на свободу

Київський районний суд Одеси виніс вирок учасникам банди, які в лютому 2013 року викрали ренійського підприємця Бориса Іванова, жорстоко його катували, а потім вбили, втопивши тіло разом з належав чоловікові автомобілем в штучному каналі.

Як повідомляє «Думська», судді Микола Тонконоженко, Степан Галій і Віктор Чаплицкий визнали всіх чотирьох фігурантів справи винними у викраденні людини, скоєному організованою групою та заподіяло тяжкі наслідки, а також розбійному нападі. Ватажок банди Сергій Кононенко, який особисто катував і задушив жертву, і його головний спільник визнані винними в умисному вбивстві, яке було скоєно з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з метою приховати інший злочин; викраденні транспортного засобу, скоєному за попередньою змовою групою осіб і зв’язаному з насильством. Ватажкові додали незаконне поводження зі зброєю. Ще двох підсудних у вбивстві та викраденні не звинувачували, а визнали винними в приховуванні злочину.

У підсумку Кононенко був засуджений до 15 років позбавлення волі, співучасник вбивства — до 13 років, інші подільники отримали по 11 років. До всіх бандитам застосували норми «закону Савченко», зарахувавши в строк покарання час, проведений ними в слідчому ізоляторі — з розрахунку день у СІЗО за два у колонії. Затримали злочинців 5 лютого 2014 року, тобто п’ять з половиною років тому. Таким чином двох фігурантів повинні вже випустити, іншим теж залишилося сидіти трохи.

Треба сказати, що справа це перша інстанція розглядала повторно. У 2015 році Ізмаїльський міськрайонний суд вже виносив вирок банді, згодом скасований апеляцією у зв’язку з тим, що в основі справи лежав неправильно оформлений прокуратурою обвинувальний акт. Ватажкові тоді дали довічне, іншим — 14, 10 та 9 років позбавлення волі.

Звіряче злочин, про який йде мова, стався 20 лютого 2013 року на околиці Рені. Особисто знав Бориса Іванова учасник банди подзвонив йому і попросив про допомогу — мовляв, мотоцикл заглух без бензину у міського сміттєзвалища. В 20:00 підприємець прибув до вказаного місця, де на нього накинулися розбійники. Чоловіка побили, зв’язали і заклеїли рот, після чого відвезли на його машині марки ВАЗ 21093 до лісосмузі, розташованій біля об’їзної дороги райцентру. Там його продовжили бити, вимагаючи повідомити місцезнаходження грошових коштів.

Коли займався віконним бізнесом Іванов заявив, що грошей у нього немає, зловмисники приступили до тортур. Ватажок прострелив йому стегна з гладкоствольної пістолета «Зоракі», просвердлив з допомогою шуруповерта вушні раковини. Не витримавши катувань, Борис повідомив пін-код від своїх банківських карт. Але бандити не планували залишати його в живих. Вони задушили Іванова будівельної полімерною стрічкою, прив’язали до тіла дві чавунні батареї, засунули в машину і зіштовхнули її у водойму.

Вночі наступного дня банда залізла в будинок убитого, попередньо отруївши собаку, і забрала майже все цінне.

Міліції вдалося схопити вбивць тільки через рік. На слідстві і в суді вони частково визнали свою провину. За словами лиходіїв, вбивати підприємця вони не планували – тільки пограбувати. Мовляв, вбивство сталося «спонтанно».