«Ти кнопка, бл*ть»: у Кернеса з’явився Telegaram-канал і стікери з його крилатими виразами

У Telegram з’явився канал «Геннадій Кернес» і стікери з відомими виразами мера Харкова, в тому числі матюками.

Про створення Telegaram-каналу «Геннадій Кернес» 23 липня повідомив Максим Мусєєв на своїй сторінці в Facebook.

«Читайте і посміхайтеся», — написав він.

В описі Telegaram-каналу написано: «Будь-переможець примножить свою перемогу, якщо зробить ворогів своїми друзями!». Також в Telegaram-каналі додали стикерпак з 33 стікерами, де зображений Кернес і його цитати.

Зокрема, стикерпак містить вирази: «нагодую цеглою», «твоя завдання взяти і піти», «я тебе втрачу», «ананас бл…ть» та інші.

На стікерах мер Харкова зображений не тільки в офіційному костюмі, але і з голим торсом, а також в костюмі Супермена.