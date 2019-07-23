Котирування соєвих бобів на біржі СВОТ в 2018-19 сезоні зросли, а шрот і олію знизилися

Динаміка сої та продуктів її переробки в 2018-19 сезоні має як загальні риси, так і відмінності. Загальне, мабуть, лише в тому, що пік зниження соєвих бобів, шроту та олії припав приблизно на один і той же час – на травень 2019 року, разом вони піднялися в кінці січня – початку лютого. А за іншими показниками тільки відмінності.

Соєві боби, стартувавши з позначки 8,8 долара за бушель, рухалися в сезоні в різних напрямках у високій мірі волатильності з домінуванням тренду зростання. До кінця першої половини сезону вони перетнули кордон в 9 доларів за бушель і досягли першого максимуму до 21 січня — 9,2525 долара за бушель. Потім в лютому пішов невпевнений, а в квітні нестримний спад. Свого дна соєві боби досягли 10 травня на рівні 8,0925 долара за бушель. Але потім котирування соєвих бобів вистачило тільки півтора місяця, щоб відновити і перевершити вартість початку сезону. 21 червня соєві боби показали максимум сезону в 9,275 долара за бушель.

Інша динаміка у соєвого шроту та олії. По-перше, вона за підсумками негативна. По-друге, час максимального підйому різне. Котирування соєвого шроту дали найвищі показники відразу на початку сезону. Вже 6 липня їх оцінили в 338,1 долара за тонну. Далі було тільки менше. Соєве масло, яке почало сезон на рівні 0,2974 долара за фунт, перш ніж досягти свого максимуму довелося довго підніматися і опускатися аж до 8 лютого — 0,3087 долара за фунт. Далі, як інші продукти сої, котирування олії пішли вниз до травня, а потім вгору до кінця сезону, але не досягли колишніх висот.

У першій половині 2018-19 сезону котирування бобів сої зросли з 8,8 до 8,955 долара за бушель, а у другій частині до 9,23 долара за бушель, котирування шроту спочатку опустилися з 331 до 313 долара за тонну, а потім частково повернули вартість до 322,9 долара за тонну. Котирування масла в частині маркетингового року знизилися з 0,2974 до 0,2784 долара за фунт, а у другій частині підвищилися до 0,2883 долара за фунт.

В результаті всього в 2018-19 сезоні котирування соєвих бобів зросли з 8,8 до 9,23 долара за бушель, або на 4,9%, котирування шроту опустилися з 331 до 322,9 долара за тонну або на 2,4%, а котирування соєвої олії знизилися з 0,2974 до 0,2883 долара за фунт або на 3,1% — передає агентство «КазахЗерно.kz».

В останній місяць сезону червні травневий тренд підвищення котирувань продуктів сої зберігся. Вони знову піднялися і знову всі разом. На цей раз в динаміці росту відзначилися боби сої. Котирування соєвої олії піднялися в меншій мірі. А ось соєвий шрот тепер підвищився лише в межах половини відсотка. І це не дивно, адже місяцем раніше він став лідером зростання.

У червні котирування товарів соєвого групи спочатку знизилися всі разом, після зростання в травні, але потім знову дружно пішли вгору. Найбільшою мірою придбав вартість, соєвий шрот. Трохи нижче підйом у соєвої олії. Боби сої підвищилися в меншій пропорції, але вище, ніж на 2%.

Загальний позитивний настрій соєвих біржових продуктів у другій половині червня порушив соєвий шрот. Він вибився із загальної колії і в результаті за період знизився. При цьому продукти, його родички продовжували підвищуватися. Соєві боби зросли майже на три відсотки, а масло з бобів трохи не дотягла до двох відсотків.

В результаті всього в червні котирування соєвих бобів зросли з 8,7775 до 9,23 долара за бушель, або на 5,1%, котирування шроту підвищилися з 321,3 до 322,9 долара за тонну або на 0,5%, а котирування соєвої олії піднялися з 0,2759 до 0,2883 долара за фунт або на 4,5%.