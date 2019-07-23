Портнов хоче довічного ув’язнення Парубія, – активіст

На появу у соцмережі допису Портнова, в якому він заявляє, що Андрія Парубія можна буде приговорити до довічного ув’язнення через події в Одесі 2 травня 2014 року, відреагував активіст, адміністратор української вікіпедії та засновник ініціативи «Переходь на українську» Олександр Іванов. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис активіста у соцмережі фейсбук.

Громадський активіст пише: «Портнов вже хоче довічного ув’язнення Андрій Парубій за події 2 травня в Одесі. Якщо хтось досі не зрозумів, цілковиту повноту влади в країни отримав антимайдан. І Портнов тепер один з тіньових керівників держави.

В нас два виходи: або ми згуртуємося і будемо чинити ефективний опір антимайдану, або нас усіх пересаджають і ми перетворимося спочатку на Білорусь з подальшим поглиненням Росією».

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Нагадаємо, що на дострокових виборах до парламенту голова ВР восьмого скликання Андрій Парубій на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук заявляв, що проголосував за гідне, безпечне і успішне майбутнє українців.

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