У центрі Києва присвоїли комунальне майно для бойовиків «ЛНР»

Співробітники Служби безпеки викрили масштабний
механізм присвоєння в Києві комунального майна, яке переважно
знаходиться в історичному центрі міста, в інтересах бойовиків.
«Група осіб з використанням реквізитів Брянківського
міського суду Луганської області, який знаходиться на тимчасово окупованій
території, підробила ряд судових рішень, на підставі яких здійснювалася
незаконна перереєстрація комунального майна в українській столиці», —
повідомили в прес-центрі відомства.
У подальшому незаконно відчужену нерухомість, яка
переважно знаходиться в історичному центрі міста, реалізовували
комерційним афілійованим компаніям, засновниками яких були організатори
схеми, зазначили в СБУ.
Зараз організатору схеми оголосили про підозру у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ. Тривають
слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності
всіх фігурантів справи.
На незаконно відчужене майно в рамках кримінальної
виробництва накладені арешти, щоб потім мати можливість повернути його в
комунальну власність.
Як уточнює видання «Резонанс», всі об’єкти знаходяться в одному будинку на вулиці Воздвиженській в самому центрі Подолу. «І були відчужені одним рішенням суду», — уточнила виданню прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.
Раніше SKELET-info повідомляв, що заступник начальника одного з відділень поліції Києва Олександр Білик може бути причетним до квартирних афер. А колишній глава Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації Юрій Крикунов налагодив корупційну мережу разом зі своїми колишніми підлеглими, «віджимаючи» квартири і збагачуючись на пенсіонерах.