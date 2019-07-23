У центрі Києва присвоїли комунальне майно для бойовиків «ЛНР»

Співробітники Служби безпеки викрили масштабний

механізм присвоєння в Києві комунального майна, яке переважно

знаходиться в історичному центрі міста, в інтересах бойовиків.

«Група осіб з використанням реквізитів Брянківського

міського суду Луганської області, який знаходиться на тимчасово окупованій

території, підробила ряд судових рішень, на підставі яких здійснювалася

незаконна перереєстрація комунального майна в українській столиці», —

повідомили в прес-центрі відомства.

У подальшому незаконно відчужену нерухомість, яка

переважно знаходиться в історичному центрі міста, реалізовували

комерційним афілійованим компаніям, засновниками яких були організатори

схеми, зазначили в СБУ.

Зараз організатору схеми оголосили про підозру у вчиненні

злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ. Тривають

слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності

всіх фігурантів справи.

На незаконно відчужене майно в рамках кримінальної

виробництва накладені арешти, щоб потім мати можливість повернути його в

комунальну власність.

Як уточнює видання «Резонанс», всі об’єкти знаходяться в одному будинку на вулиці Воздвиженській в самому центрі Подолу. «І були відчужені одним рішенням суду», — уточнила виданню прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

Раніше SKELET-info повідомляв, що заступник начальника одного з відділень поліції Києва Олександр Білик може бути причетним до квартирних афер. А колишній глава Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації Юрій Крикунов налагодив корупційну мережу разом зі своїми колишніми підлеглими, «віджимаючи» квартири і збагачуючись на пенсіонерах.