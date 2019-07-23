Російський Верховний суд визнав вирок Павлу Грибу «законним»

Політв’язень Павло Гриб у своєму виступі заявив, що не згоден із вироком суду, розповідає 5 канал.

Верховний суд Росії визнав “законним” вирок українцю Павлу Грибу, якого засудили на 6 років колонії за начебто “заклики до тероризму”. Про це 23 липня повідомляє “Укрінформ”.

“Рішення суду визнати законним, скаргу захисту залишити без задоволення”, – сказав суддя.

Відзначається, що захист українця звернув увагу на “неспроможність і неприпустимість доказів, на підставі яких суд першої інстанції виносив вирок”.

“У протоколі затримання не відповідають дійсності час і місце його складання. Його безкарно били, катували і вибивали з нього свідчення, які потім лягли в основу вироку. Вважаю, що вирок підлягає скасуванню”, – сказала адвокат політв’язня.

Гриб у своєму виступі заявив, що не згоден із вироком суду, але суддя задовільнив клопотання російської прокуратури.

“Я був засуджений без причини, і не згоден із тим, що відбувається. Я намагаюся довести, що звинувачення щодо мене безпідставні й бездоказові. Я не згоден зі звинуваченням і вироком”, – сказав Гриб.

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Нагадаємо, що в п’ятницю, 22 березня 2019 року, Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до шести років колонії українського політв’язня Павла Гриба. Після оголошення вироку він оголосив голодування. Нагадаємо, українець зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі. Пізніше його виявили в СІЗО російського Краснодара. За версією звинувачення, Гриб начебто схиляв школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити і підірвати вибухівку в школі. Дівчина нібито не любила “вчителів, учнів та всіх росіян”. Однак сам Павло заявив, що не визнає звинувачень, і назвав справу сфабрикованою.

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