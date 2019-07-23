Кремлівський «смотрящий» повертає Молдову в орбіту РФ

Незважаючи на розв’язання політичної кризи в Молдові, ситуація в країні продовжує залишатися складною і вкрай нестабільною. Не в останню чергу це пов’язано з діяльністю проросійських сил і їх безсумнівного лідера – Андрія Настазе.

Удаваний спокій і умиротворення, після розв’язання політичної кризи в Молдові є оманливим і може стати передвісником страшних подій. Вся справа в тому, що Молдова поступово робить крен у бік Росії і ключову роль в цьому процесі відіграє новий кремлівський дивиться Андрій Настазе.

Зрада чи холодний розрахунок?

В ніч з 24-го на 25-е червня 2019-го року 118 парламентарів з країн Європи в єдиному пориві проголосували за повернення делегації Росії в ПАРЄ, через два роки після того, як вона була позбавлена права участі в голосуванні з-за окупації частини територій незалежної України.

У голосуванні взяли участь три депутата з Кишинева (ще двоє членів молдавської делегаци просто не прийшли на голосування). Депутат Блоку ACUM (лідер – Майя Санду) Міхай Попсоой проголосував проти. А його партнери по коаліції, яка отримала владу в Молдові, – соціаліст Влад Батранча і лідер партії «Платформа «Гідність і правда» (ППДА) Андрій Нестасе – проголосували за Росію.

Відносно представника соціалістичної партії Ігоря Додона і його проросійської позиції все гранично ясно. Відкритий ворог – це ворог чесний. Очікувати від нього ворожих дій – це природно і нормально. А ось поведінка пана Нестасе, як і його недолуге пояснення своєї позиції, яку він змушений був зробити, під тиском загальної критики, в своєму відеозверненні на Фейсбук, викликає подив і серйозні побоювання.

В результаті, його партнерка по коаліції, прем’єр-міністр Майя Санду, поїхала з офіційним візитом до Києва без нього. А молдавський МЗС взагалі написав, що офіційний Кишинів не має відношення до того, як голосує їх депутат, який, в результаті, віце-прем’єр-міністром країни.

Who is Mr. Nastase?

Політична кар’єра Андрія Нестасе, якою ми її знаємо, розпочалася 24 лютого 2015 року, було оголошено про створення громадянської платформи «Гідність і правда» (Demnitate și adevăr ). Реєстрація політичної сили, контроль над якою був сконцентрований в руках Нестасе, була здійснена після того, як стало відомо про, так звану, «крадіжку століття», в якій виявилося замішано уряд Плахотнюка.

З тих пір Андрій Нестасе, лідер політичної партії «Платформа «Гідність і правда» є невід’ємною частиною молдавського політичного ландшафту і на сьогодні, по суті, є другою людиною в країні, займаючи посаду міністра внутрішніх справ і контролюючи ключовий правоохоронний орган в державі. Дуже динамічна кар’єра за чотири роки в політиці.

Про життя Андрія Андрійовича Нестасе до його активної політичної кар’єри відомо не так вже багато.

Як виявилося, 22 серпня 1997 року Нестасе вступив на посаду помічника транспортного прокурора Кишинева. За інформацією, яку журналісти отримали відповіді на запит до Генпрокуратури Молдови стало відомо, що Настазе займався прокурорським наглядом за діяльністю Державної адміністрації цивільної авіації (ДАЦА). Саме тоді він познайомився з директором цієї структури, яким був Віктор Цопа. Цопа, серед іншого, також керував державним підприємством Air Moldova.

Іншими словами, перебуваючи на своїй посаді, Настазе «кришував» Віктора Цопа і його діяльність, пов’язану з Air Moldova. 11 квітня 2000 року Нестасе написав заяву про відставку і вже наступного дня його підписав генеральний прокурор. Не виключено також, що прийняти таке рішення переконав його «подільник» – Віктор Цопа, який за півроку до звільнення Настазе встиг побувати «посадженим батьком» (нанаша) на весілля Андрія Настазе з його нинішньою дружиною Анжелою.

У 2001-му році Віктора Цопа призначають міністром транспорту і зв’язку Молдови. Його дітище – компанія «Air Moldova», залишається без нагляду. Тому після відходу з прокуратури, Андрій Настазе працював заступником директора з юридичних питань компанії «Air Moldova».

Під час своєї роботи в авіакомпанії, Нестасе, за підтримки Цопа на посаді міністра, супроводжує велику угоду з інвестором з Німеччини – Unistar Ventures Gmbh. Компанія отримує 49% у «Air Moldova» (що відповідало вкладень на суму $2,38 млн.). 51% залишався у власності уряду Молдови, за умови, якщо воно внесе в статутний капітал підприємства 31,025 млн. леїв.

Фінансування угоди з боку молдавського уряду супроводжував Віорел Цопа (однофамілець Віктора), який у 1999 році був призначений на посаду голови державного банку Banca de Economii (скорочено, БЕМ), з-за своєї близькості до тодішнього директора Департаменту приватизації Владу Філату (пізніше став прем’єр-міністром Молдови).

БЕМ, під контролем Віорела Цопи, видав кредит на фінансування покупки авіакомпанії в розмірі 1 млн. доларів США, підкріплений заставою на суму лише 400 тис. доларів. Надалі, кредит повернуто не було, і навіть заставу в 400 тис. дол. був вилучений у банку підконтрольної офшорною компанією через суд.

Відразу після відставки Віктора Цопа з посади міністра транспорту, 19 червня 2002 року збори акціонерів, скориставшись контрольними пакетом у 51%, в односторонньому порядку відсторонив від посади директора «Air Moldova». Німецьких співвласників звинуватили у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. А Тудор Андриуцэ, юрист ГАГА, сказав, що, якщо в процесі аудиту законність коштів німецького інвестора не буде доведена, то підприємство повернеться у власність держави. Очевидно, що новий уряд намагався вибити обох Цопа з бізнесу.

І тільки в грудні 2008 року ЄСПЛ зобов’язав Її виплатити фірмі Unistar 6,7 млн. євро в якості матеріального збитку, 3 тис. євро за моральну шкоду і 9 855 тис. євро за понесені судові витрати. Інтереси німецької компанії в суді представляв Настазе. Після рішення ЄСПЛ, у квітні 2011 року власником Unistar Ventures стає кіпрська компанія Frontenex Limited, капітал якої становить 1 тис. євро, а єдиним її засновником, з кінця 2010 року і по нинішній день, є Ганна Цопа, дружина Віктора Цопа.

Нестасе VS. Плахотнюк

Якщо Віктор Цопа допоміг своєму однофамільцеві Віорелі приєднатися до авіаційного бізнесу, то Віорел, в свою чергу, втягнув Віктора в свій бізнес – банківський. Після використання Banca de Economii для фінансування операції з купівлі авіакомпанії, Цопа Віктор і Віорел Цопа входять до складу акціонерів одного з найбільш комерційно успішних молдавських банків – «Victoriabank».

Пізніше, вже у 2010-му році, один із засновників «Victoriabank» Галина Пройдисвет, займала до 2005 року посадою першого заступника голови банку, звинуватила Віктора Цопу, що він, разом з його посередником Володимиром Морару, змусив її продати йому акції «Victoriabank».

Одкровення Пройдисвет з’явилися відразу після того, як 11-го серпня 2010-го року Віктор і Віорел Цопа, фактично, оголосили Владу Плахотнюку публічну війну, звинувативши його у рейдерській атаці на акціонерів «Victoriabank» і незаконне заволодіння активами банку. Віктор Цопа назвав Плахотнюка «двигуном корупції і головною зброєю мафії».

Відповідні дії Плахотнюка не змусили себе чекати, і, на підставі заяв Галини Пройдисвет, про які ми сказали вище, стосовно Віктора Цопи і Віорела Цопи було порушено ряд кримінальних справ, після чого вони були заочно засуджені і зникли на території Німеччини.

Адвокатом Віктора і Віорела, практично, в усіх справах, був Андрій Настазе. Нескінченні суди не закінчилися і донині. Не так давно Європейський суд з прав людини запросив у молдавських властей подробиці у справах Віктора і Віорела Цопа.

Однак Андрій Настазе виступав в цих справах не тільки і не стільки як юрист, скільки як надійний і відданий лобіст двох молдавських бізнесменів у вигнанні. Направо і наліво роздавав інтерв’ю європейським журналістам про його діяльність, по відновленню справедливості щодо своїх партнерів.

З бізнесу в політику, щоб захистити бізнес

Таким чином, опозиційна трійця (Нестасе, Цопа і Цопа) так би і боролася в судах і на сторінках міжнародної преси з Володимиром Плахотнюком, який спочатку випхнув їх з бізнесу, а потім і з країни, якщо б не знаменитий кейс про «крадіжку століття» – виведення 1 мільярда доларів з банків, підконтрольних Володимиру Плахотнюку, Ілан Шору і їх підручним. Адже це дуже прикро, коли, з підконтрольних колись тобі банків, що хтось, а не ти, виводить такі фантастичні суми грошей.

Саме тому, коли про «крадіжку століття» стало відомо, Нестасе, за підтримки своїх друзів з Німеччини, оперативно зареєстрували політичну силу, яку очолив той же Нестасе, яка наприкінці березня 2015-го року вже очолила масові протести проти корупції в Кишиневі, що тривали практично рік.

Ключовою вимогою протестуючих була, звичайно, відставка уряду, пов’язаного з Плахотнюком. Вже тоді експерти відзначали, що Віктор і Віорел Цопи, готові піти на об’єднання з проросійськими політичними силами, тільки б змістити з молдавського трону Володимира Плахотнюка і повернути свій бізнес.

Нестасе став одним з ключових політиків Молдови. «Платформа «Гідність і правда», під проводом Нестасе, отримала хороший результат на виборах у парламент і стала тісно співпрацювати з ACUM Майї Санду. Також була втілена в життя ідея про створення коаліції з проросійськими соціалістами Додона, щоб разом сколупнути режим Плахотнюка.

За ЄС, за Росію чи за гроші?

Політична криза в Молдові, який розгорівся після створення коаліції проєвропейських і проросійських політичних сил проти режиму Плахотнюка, перемішав Кремлю всі карти.

По-перше, справа «крадіжки століття» ставало все більш токсичним, бо журналістські розслідування усе міцніше зв’язували його з справою «ландромата» (відмивання величезних сум грошей, незаконно отриманих від протиправного штучного повернення ПДВ у Росії, під контролем російських податківців), а також «справою Магнітського», який був убитий в російській в’язниці саме після того, як йому стало відомо про злочини, пов’язані з відмиванням коштів через підконтрольні банки в пострадянських країнах.

По-друге, Плахотнюк постійно торгував з Кремлем своєї проєвропейської порядком в Молдові, яку він просував з допомогою своєї Демократичної партії, протидія проросійським соціалістам Додона.

Плахотнюк не влаштовував нікого. Його не врятувало навіть пропозиція «тріснути американців і всю праву опозицію, яку він озвучив російському спецпредставникові Козаку на їх зустрічі. Аудіозапис розмови з’явилася 10 червня 2019 року молдавською телеканалі TV8.

Таким чином, інтереси Кремля і Нестасе у цій сфері, практично, повністю збігалися. А після того, як в Кишиневі відбулися зустрічі, в яких брали участь віце-прем’єр-міністр Росії Дмитро Козак, єврокомісар з розширення Йоханнес Хан і директор Східно-європейського бюро Держдепартаменту США Бредлі Фреден, доля молдавського майбутнього була практично вирішена.

Майя Санду стала законно обраним прем’єр-міністром країни, а Андрій Настазе отримав право вендети проти Плахотнюка, в чому його гаряче підтримала російська сторона. Адже в «крадіжку століття» пропали, серед іншого, і російські гроші незаконного повернення ПДВ, які відмивалися в банках, підконтрольних Плахотнюку.

Однак, замість цього права Настазе повинен стати провідником бізнес– і політичних інтересів Кремля, не тільки в самій Молдові, але і на міжнародних майданчиках, що і виразилося в його голосування за повернення Росії в ПАРЄ, результатом чого став відхід української делегації, яка не бажає сидіти з вбивцями за одним столом.

Свою найпершу задачу – кримінальне переслідування Плахотнюка і всіх його бізнес-зв’язків у Молдові – Настазе виконує з успіхом. Все, пов’язані з Плахотнюком особи, які вже знаходяться за ґратами, як Влад Філат і В’ячеслав Платон, вже публічно заявили про те, що у всьому винен Плахотнюк і у них є цьому докази. Мабуть, міністр внутрішніх справ міг дати свої вказівки в контексті укладення з ними домовленостей, в обмін на «злив» Плахотнюка.

Однак, доля злочинця Плахотнюка вже не настільки цікава, як, наприклад, доля прем’єр-міністра Молдови Майї Санду, яка опинилася між молотом і ковадлом. З одного боку – проросійський президент-соціаліст Додон, з іншого боку – смотрящий від Кремля, який здатний заблокувати подальші процеси інтеграції Молдови в ЄС, на догоду комерційним інтересам своїх політичних патронів і комфортного відмивання російських грошей.