Монобольшінство в Раді: чи Вдасться Зеленському узурпувати владу і уникнути Майдану

Чи приведе перехід Верховної Ради під серйозний контроль з боку президента Володимира Зеленського до узурпації влади в країні, а невиконання обіцянок президентською командою до чергового народного бунту. Про це в коментарі для InfoResist розповіли нардеп Віктор Чумак і політолог Володимир Фесенко.

Монополізація – не узурпація

На думку Чумака, в такій монополізації влади є і позитивне, і негативне. Він навіть заздрить команді Зеленського «білою заздрістю», оскільки, якщо люди хочуть змінити країну, то у них є колосальні можливості для цього.

«В принципі все можна зробити за півтора, максимум за два роки – всю країну поміняти. Все, повністю від початку до кінця. Звичайно ж буде і саботаж, з боку прокурорських і поліцейських, суддівських, саботаж завжди буде. Але коли у тебе в руках є всі можливості, цей саботаж можна придушувати, можна поміняти людей, змінювати політику або закони», — сказав він.

У свою чергу Фесенко застерігає від вживання терміна «узурпація влади», оскільки узурпація – незаконне захоплення влади, а президентські і парламентські вибори – абсолютно законний мандат, отриманий в результаті виборів.

«Якщо вже використовувати термін, то більш коректно це називати «монополізація» влади. Ризики, як і будь монополізації, пов’язані з тим, що можуть проявитися недемократичні тенденції, ігнорування позиції інших суспільно-політичних сил, ігнорування інших громадських інтересів – ось це головні ризики», — сказав він.

При цьому він нагадав про те, що півтора року тому в Україні вже говорили про «узурпацію влади Порошенко». І де тепер Порошенко?

«Перефразую відомий вислів – яка країна, така і узурпація. Слухайте, ми розкидаємося гучними словами там, де вони не мають ніякого відношення до дійсності», — нарікає він.

Втім, політолог не виключає і такого розвитку подій, проте на даний момент мова йде про «електоральної монополізації влади, в результаті виборів».

«А ось наскільки готовий до цього Зеленський та його партія, тому що партії ще немає насправді, ще і фракцію як єдину команду треба створити, вона ще тільки буде формуватися як щось єдине. І в цьому сенсі Зеленський отримав якийсь політичний капітал, якийсь ресурс впливу, але от як він їм скористається і наскільки зможе керувати, це велике питання. Це все одно що дитина, який сів за кермо великого автомобіля. Чи зможе він керувати ним? Треба навчитися», — додав він.

Захотіти можуть, але хто ж їм дасть

З цим згоден і Чумак. За його словами, такий високий рівень довіри – величезний виклик, так як влада розбещує, а велика влада розбещує більше. Тим більше, якщо з’являється відчуття безкарності.

«Тому, якщо там не буде тих людей, які будуть мати в голові гальма і просто розуміти, що зловживання владою завжди наздоганяє кого б то не було, тоді це все може погано закінчитися. Якщо тільки там почнуться зловживання», — сказав нардеп.

Парламентарій зауважив, навіть створилося монобольшінство «Слуги народу» зовсім не однорідне. Найімовірніше, в партії-переможця виявляться різні групи впливу, які почнуть тягнути її в різні сторони, а, відповідно, і парламент.

«Ось там треба зробити все досить монолітним. Тобто цю групу, людей 253, а це зробити ой як складно, але в принципі можливо. Якщо своїх, точно так само, як і чужих, посадити протягом перших шести місяців. Тоді всі стануть монолітними», — зазначив він.

Чумака бентежить, що на даний момент незрозуміло, для яких цілей і завдань «прийшов Зеленський». Якщо для того, щоб поміняти всю систему, то він готовий всіляко допомагати. Однак, якщо для зміни в системі ключових людей, то тоді треба бити далі».

«Я просто даю країні і собі шанс. Багато люди в жаху з-за того, що до парламенту прийшли фотографи і так далі. Може, так і треба, можливо, нам потрібно через це все пройти. Тому що я знаю, там є 20-30 людей, які розуміють, що таке державна політика. А всі інші їм просто не будуть заважати», — вважає нардеп.

У тому випадку, якщо справжні цілі нової влади будуть далекі від бажання мас або її спіткає невдача, то «вихлоп може бути дуже сильним». У тому числі нові революції.

«Мене лякає їх зовнішня політика. Мене напружує спроба домовитися з Путіним. Якщо це просто слова для заспокоєння, то «окей». Але якщо це позиція, то її потрібно треба виправляти, тому що козленку домовитися з крокодилом неможливо», — резюмував Чумак.

Фесенко констатує: часу на навчання у нової влади мало. І, хоча, каже він, можуть виявитися якісь недемократичні тенденції, але варто пам’ятати і про те, що Україна – не Росія і не Білорусь.

«На будь-які спроби недемократичних правлінь українське суспільство реагує дуже жорстко. І мені здається, у Зеленського це розуміють. Наскільки я знаю, там з побоюванням ставляться до громадських протестів і не збираються йти всупереч громадською думкою, наприклад, у питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі або деяких інших гострих суспільних тем», — резюмував Фесенко.