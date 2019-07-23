Фотограф, який переміг екс-«регіонала», розповів, чим планує займатися в Раді

Весільний фотограф Сергій Штепа («Слуга народу»), який переміг на 77 окрузі в Запоріжжі колишнього «регіонала», керівника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, розповів, що планує працювати в комітеті з транспорту або в комітеті культури.

«Я планую працювати в комітеті транспорту або в комітеті культури. Мої законопроекти були пов’язані з розмитненням автомобілів, а також з відповідальністю органів влади за технічний стан доріг. Це дуже близька для мене тема, я сам водій. Кожен день багато їжджу і бачу ті проблеми, з якими стикаються звичайні люди», – сказав він в інтерв’ю«Главкому».

Також Штепа вважає, що найперший закон, який має прийняти Верховна Рада нового скликання, це закон про скасування депутатської недоторканності.