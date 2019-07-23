Журналісти передали Зеленському власне розслідування вбивства Шеремета

23 липня журналісти Даріас Богуцький та Едуард Чекін передали президентові України Володимиру Зеленському матеріали власного розслідування вбивства їх колеги Павла Шеремета, повідомляє «Громадське».

У цих матеріалах йдеться про те, що Шеремета могли вбити через розслідування зникнення телеоператора ОРТ Дмитра Завадського, з яким він працював у Білорусі, заявляють його колеги.

«Я впевнений, що корінь цього пов’язаний з вбивством Дмитра Завадського. Шеремет ніколи не переставав розслідувати це. Я це точно знаю. За кілька місяців до його смерті ми з ним говорили про це, і він ніколи не мирився з тим, що навіть не знайшли тіло Завадського», – сказав Богуцький.

У 2000 році Шеремет зняв фільм «Дике полювання», в якому розповів про долю зниклих у Білорусі опозиційних політиків Юрія Захарченка та Віктора Гончара, бізнесмена Анатолія Красовського, а також журналіста Завадського. Фільм розміщено у 2016 році на YouTube-каналі правозахисника Олега Волчека – керівника громадської комісії з розслідування обставин зникнення білоруських опозиціонерів За словами Волчека, в Білорусі картина заблокована.