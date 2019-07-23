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Журналісти передали Зеленському власне розслідування вбивства Шеремета

23.07.2019

23 липня журналісти Даріас Богуцький та Едуард Чекін передали президентові України Володимиру Зеленському матеріали власного розслідування вбивства їх колеги Павла Шеремета, повідомляє «Громадське».

У цих матеріалах йдеться про те, що Шеремета могли вбити через розслідування зникнення телеоператора ОРТ Дмитра Завадського, з яким він працював у Білорусі, заявляють його колеги.

«Я впевнений, що корінь цього пов’язаний з вбивством Дмитра Завадського. Шеремет ніколи не переставав розслідувати це. Я це точно знаю. За кілька місяців до його смерті ми з ним говорили про це, і він ніколи не мирився з тим, що навіть не знайшли тіло Завадського», – сказав Богуцький.

У 2000 році Шеремет зняв фільм «Дике полювання», в якому розповів про долю зниклих у Білорусі опозиційних політиків Юрія Захарченка та Віктора Гончара, бізнесмена Анатолія Красовського, а також журналіста Завадського. Фільм розміщено у 2016 році на YouTube-каналі правозахисника Олега Волчека – керівника громадської комісії з розслідування обставин зникнення білоруських опозиціонерів За словами Волчека, в Білорусі картина заблокована.

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