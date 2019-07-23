Про підбір кандидатів на міністерські посади розповів Разумков

У партії “Слуга народу” хочуть підбирати кандидатів на посади в Кабінеті міністрів і комітетах Верховної Ради не за партійним принципом, а за ефективністю, розповідає Укрінформ.

Про це заявив глава партії “Слуга народу” Дмитро Разумков в інтерв’ю “РБК-Україна”.

“… є позиції в комітетах, є позиції в Кабінеті міністрів, якщо ми говоримо про виконавчу владу. Але ми в першу чергу хотіли б там бачити не людей за партійним принципом, а людей за ефективністю. І підбирати такі кандидатури будемо саме за принципом ефективності їх на тих чи інших посадах”, – сказав Разумков.

На уточнююче запитання, чи означає це, що в партії не готові говорити про квоти, як це було прийнято раніше, Разумков відповів: “Так, ми не вважаємо, що повинен бути квотний принцип. Ми вважаємо, що повинен бути принцип професіоналізму. Я вважаю, що це абсолютно правильна і коректна позиція”.

Лідер “Слуги народу” думає, що частина людей, які є сьогодні в списку партії, підуть до органів центральної влади, можливо, в Кабінет міністрів, однак, не готовий відповісти, скільки буде таких людей.

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“У нас на кожну позицію є як мінімум дві кандидатури, які можуть розглядатися. Зараз сказати, що це буде п’ять чи десять людей, буде неправильно. Плюс, якщо ми говоримо про Кабінет міністрів, то зрозуміло, що це буде консолідована робота Офісу Президента, Верховної Ради та майбутнього Кабміну”, – зазначив Разумков.

Водночас він підкреслив, що, в першу чергу, цих людей буде подавати прем’єр, оскільки саме йому з ними працювати і організовувати процес, “який повинен привести до результату”.

“Виходячи з цього, ми будемо розуміти, хто залишиться в Раді, хто піде в комітети, хто піде працювати до центральних органів влади або Кабмін”, – сказав Разумков.

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