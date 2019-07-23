«Неприємно і брудно»: ОПЗЖ і Оппоблок гризуться за округ на Донеччині

На 49-му виборчому окрузі в Дружківці Борис Колесніков з Оппоблока програє представнику «Опозиційної платформи — За життя» Валерію Гнатенко.

Вчорашні союзники тепер опинилися опонентами і з боку ОПЗЖ вже надійшли звинувачення на адресу Конесникова в бажанні зірвати вибори.

Ще в понеділок, 22 липня співголова партії «Опозиційний блок» Борис Колесніков визнав свою поразку на позачергових виборах у Верховну Раду.

При цьому представник ОПЗЖ Нестор Шуфрич поскаржився, що Оппоблок має намір зірвати вибори на цьому окрузі.

«Вчора близько 8:00 наш основний опонент Колесніков Борис Вікторович, представник «Оппоблока» заявив, що він визнає свою поразку, він програв близько 3 тис. голосів, привітав Гнатенко, мера Дружківки з перемогою. Це було дуже по-чоловічому, дуже гідно. Ми побажали Борису можливості реалізувати себе, може бути, в цій Раді у разі довиборів або на інших майданчиках суспільно-політичної діяльності, а далі почалося. Ми сьогодні розуміємо, що робиться спроба взагалі зірвати підведення результатів голосування на цьому окрузі», — обурився Шуфрич.

При цьому ОПЗЖ заявляє про триваючих спробах зірвати роботу окружних виборчих комісій в Донецькій області і сфальсифікувати результати виборів.