Труднощі Шулявського мосту в Києві: знесення цеху заводу «Більшовик» досі не вирішене

На Шулявці три місяці йде зведення нового мосту. Будівництво зіткнулося з серйозними труднощами. Під майбутньої переправою багато застарілих комунікацій, і досі не вирішене питання зі знесенням цеху заводу «Більшовик». «Сьогодні» розбиралися, що ж не так на будівництві.

БУДІВНИЦТВО. На будівництві шляхопроводу трудиться до сотні робітників. Правда, вчора під час нашого візиту, їх було набагато менше.

Фото: Григорій Салай, Сьогодні

Перший етап установки конструкцій мосту завершений. Зараз будівельникам потрібно замінити застарілі інженерні мережі, які заважають будівельним роботам.

«Крім зведення переправи, перекладаємо водопровід, зливову каналізацію, газопровід та кабелі зв’язку. Намагаємося йти за графіком», — розповів «Сьогодні» Михайло Харнам, директор КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва».

Фото: Григорій Салай, Сьогодні

Крім того, робітники готуються до завезення на будівництво нових металевих прольотів шляхопроводу, які виготовляють в Миколаєві.

Фото: Григорій Салай, Сьогодні

Навколо споруджуваного мосту почали облагороджувати територію. На з’їзді з проспекту Перемоги в бік вулиці Олександра Довженка викладають велодоріжку червоно-білою плиткою. Велосипедисти її критикують.

«В інших місцях у Києві будують зручні доріжки з асфальтобетону, а тут чомусь вирішили зробити з тротуарної плитки, в якій багато зазорів. Вона створює великі незручності велосипедистів», — скаржиться киянин Михайло Симоненко.

Фото: Григорій Салай, Сьогодні

ЗАВОД «БІЛЬШОВИК». Незважаючи на активне будівництво мосту, п’ятий цех заводу «Більшовик», в якому зараз діє секонд-хенд, досі стоїть на місці. На початку липня мер Києва Віталій Кліко заявив про проблеми зі знесенням приміщення.

«Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв, його неможливо знести», — заявив Кличко.

У КМДА розповіли, що займаються переговорами по знесенню будівлі. А у Фонді держмайна Києва коментувати ситуацію відмовилися, пославшись на те, що цех — об’єкт стратегічного значення.

Ми поспілкувалися з продавцями секонд-хенду. Вони впевнені, що їх з приміщення не виженуть.

Фото: Григорій Салай, Сьогодні

«Про знесення нам ніхто нічого не говорив, тому залишати цех ми навіть не плануємо. Покупців у нас досить багато», — поділилася з нами продавчиня Ольга.