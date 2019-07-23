«Тут не Росія»: Ходаковський жорстко звернувся до терористів

Екс-командир батальйону НВФ «Восток» Олександр Ходаковський на своїй сторінці в соцмережі звернувся до підрозділів НВФ із закликом «не панікувати», поки в їх руках «автомати».

У своїй публікації він зазначив, що все частіше члени НВФ розчаровуються у «республіці» і вважають, що їх «зливають»:

«У відповідь на панічні „все пропало“, часто лунають останнім часом, я відповів, що поки в наших руках автомати, як останній аргумент, — ніхто просто так не поголить він нас, як стадо баранів. Я розумію нашу ніжну інтелігенцію, слабо свідому силу цього аргументу. Поки ми воювали, — жодного разу не спитавши нас, нам верстали за нашими спинами всю нашу життя. Нам нав’язали кольору прапора, під яким нам треба було вмирати, закони, що регламентують наше життя, наші права та обов’язки. Але це наш автомат дозволив прапору розвиватися, а законам працювати, хоч і в дуже умовною мірою. Тут не Росія в плані зарегульованості — носій автомата в критичний момент сам буде приймати рішення, що з ним робити».

Ходаковський висловив надію, що члени НВФ «зможуть привести себе в порядок і боротися далі»:

«Ще я сказав, що колись моє товариство зі спортом починалося з самбо, а в цьому виді боротьби положення — зверху чи знизу, — не визначає перемогу. І з положення на спині можна здолати супротивника. Хто здувся або запанікував — приводьте себе в порядок. Якщо ваші мотиви хоч чогось варті, а не були відбитим від стін луною — утрите соплі».