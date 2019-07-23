Опрацьовано 98% протоколів: партія Зеленського переступила 6-мільйонний «бар’єр»

На сайті ЦВК оновилися офіційні результати дострокових виборів у Верховну Раду України по багатомандатному округу. Як з’ясували журналісти , на даний момент оброблено вже 98,05% електронних протоколів.

Президентська партія «Слуга народу» продовжує збільшувати відрив від конкурентів, набираючи 43,14% (6 161 917 голосів). Далі йде «Опозиційна платформа ‒ За життя», у якій 13,03% (1 862 291 голос).

Також до парламенту проходять «Батьківщина» (8,18% ‒ 1 168 673 голоси), «Європейська Солідарність» з показником 8,12% (1 160 146 голосів), і «Голос» (5,84% ‒ 834 306 голосів).

Решта політсил не долають прохідний бар’єр у 5%.

Як писала «Фраза», стало відомо, як на виборах Верховної Ради проголосував закордонний округ.

Раніше у ЦВК порахували більше 90% протоколів: виявилося, що Порошенко поступається Тимошенко.