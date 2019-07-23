Провідник поїзда Москва-Львів намагався вивезти до РФ колекцію старовинних купюр

Під час перевірки поїзда Москва-Львів в пункті контролю Конотоп прикордонники Сумського загону спільно з працівниками ГФС виявили старовинні банкноти.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Відзначається, що грошові банкноти знаходилися в конверті, прихованому під умивальником в купе провідника. Всього прикордонники знайшли 45 різних купюр, частина з яких датовані 19-20 століттям і, швидше за все, представляє історичну та культурну цінність.

Як було встановлено, таким чином провідник поїзда, 43-річний громадянин України, який намагався незаконно перемістити через кордон дані купюри. 1 з 3 У даний момент колекція грошових знаків, яка переміщувалась через кордон з приховуванням від контролю, вилучено та направлено на експертизу.