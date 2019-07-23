Супрун порадила не варити варення

До заготовок на зиму потрібно ставитися, думаючи про своє здоров’я, а не варити варення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, класичне варення містить майже 50% цукру. Це в додаток до цукрів, присутніх в ягодах або фруктах. Це багато навіть, якщо готувати варення, у якому 15% цукру, оскільки 100 г варення — половина оптимальної денної норми цукру.

Супрун вважає, що варення можна замінити заморожуванням, сушінням, приготуванням пастили.



