Мінкульт не зміг проштовхнути перейменувати УПЦ МП

Міністерство культури не змогло скасувати призупинення перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційну скаргу Мінкульту на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 22 квітня 2019 року.

«Суд залишив в силі рішення окружного суду, який заборонив органам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії та записи щодо УПЦ, в тому числі — вносити нові записи до Єдиного державного реєстру», — йдеться в повідомленні.

Мінкульт зобов’язав ряд релігійних організацій змінити свої назви до 26 квітня 2019 року. Зокрема, у назві УПЦ МП повинна бути зазначена належність до Російської православної церкви.

22 квітня Окружний суд Києва скасував наказ Мінкульту, задовольнивши заяву МП. Однією з причин такого рішення суду було вказано «невиправдане втручання держави в сферу діяльності релігійної організації як юридичної особи».