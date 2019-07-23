Що відомо про потенційного генпрокурора Руслана Рябошапку

У свій час він працював разом із Андрієм Богданом в Бюро з питань антикорупційної політики. Про це розповідає ZN.UA.

Потенційний генпрокурор Руслан Рябошапка, кандидатуру якого на цей пост розглядає президент Зеленський, не новачок в український політиці. Зокрема він тривалий час встиг попрацювати в Міністерстві юстиції України, а в 2010 році разом з нинішнім головою Офісу президента працював у Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Руслан Рябошапка народився у смт Зеленогірське Любашівського району Одеської області. У 1998 році закінчив Міжнародний Соломонів університет, отримав кваліфікацію спеціаліста з правознавства.

З 1998 року Рябошапка працював у Мін’юсті, а з 2003 року займався антикорупційної тематики. Зокрема, з 2003 по червень 2010 рр. Руслан Рябошапка очолював Департамент законодавства щодо правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики Міністерства юстиції України. А в червні 2010 року вже в уряді Миколи Азарова Руслан Рябошапка був призначений директором новоствореного Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України. А от перед Революцією гідності у 2013-2014 роках він перейшов на роботу в український офіс Transparency International.

У березні 2014 Рябошапка повернувся в Мін’юст на посаду заступника міністра, де співпрацював з “Реанімаційним пакетом реформ”, а в березні 2016 року був обраний членом Національного агентства з питань запобігання корупції, де займався питаннями антикорупційної політики та запобігання конфлікту інтересів. З НАЗК Рябошапка пішов зі скандалом, звинувативши звинуватив голову НАЗК Наталію Корчак у тому, що вона з порушенням закону про запобігання корупції та регламенту агентства одноосібно затвердила Інструкцію про порядок ведення діловодства, якій позбавила членів антикорупційного органу права підписувати будь-які листи.

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Під час роботи в НАПЗ в 2016 році проти Рябошапки було відкрито кримінальну справу через незаконне збагачення. Тоді депутат від БПП Іван Винник вказав, що 30 жовтня 2015 року на картку Рябошапки в “Приватбанку” прийшли 270 тисяч гривень від “Програми розвитку ООН в Україні”, з призначенням платежу – поповнення рахунку. Коментуючи цю справу, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що гроші ПРООН, виділені на діяльність НАЗК, де працював Рябошапка, були розкрадені, і агентству довелося працювати в жахливих умовах”. Сам же Рябошапка відповів, що гроші йому на карту дійсно приходили – як офіційному “через відсутність злочину в діях Рябошапки”.

В команді президента Володимира Зеленського Руслан Рябошапка з’явився ще навесні – його серед інших представили напередодні другого туру виборів. Тоді Зеленський заявив, що Рябошапка відповідає за правоохоронну та антикорупційну політику.

Після виборів був призначений заступником глави адміністрації президента. На цій посаді Рябошапка курує антикорупційні питання і Національну раду у боротьбі з корупцією при президенті.

Серед ініціатив Рябошапка лобіює скасування “поправок Лозового” в кримінальному кодексі, які вводять низку обмежень для слідства (скорочують термін досудового розслідування, вводять проведення експертиз тільки за рішенням суду). Також він лобіює посилення захисту свідків і викривачів у справах про корупцію – інакше вони бояться давати свідчення на хабарників.

Що стосується особистого життя, то сім’я Рябошапки проживає у Франції. Зокрема його дружина Олеся Бартовщук працює в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі. З нею живуть і троє синів чиновника. У Франції жив і сам Руслан Рябошапка, коли працював в програмі ПРООН.

У сім’ї Руслана є будинок у Франції, земельна ділянка в Нових Петрівцях під Києвом і квартира там же. Їздить Рябошапка на бюджетному позашляховику “Пежо 4008”, а його дружина – на універсалі “Вольво” С70. Також на дружині значиться півмільйона євро кредиту в європейському банку.

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