У Києві замінували будівлю ЦВК, людей терміново евакуювали

Невідомі у вівторок, 23 липня, повідомили про мінування будівлі Центральної виборчої комісії в Києві. Про це повідомила кореспондент телеканалу NEWSONE Анастасія Федір з місця подій.

Через повідомлення про замінування будівлі евакуювали людей. Вибухотехніки зі спецзасобами прибутку і почали перевірку, яка зайняла більше години. На даний момент перевірку будівлі ЦВК завершили. Вибухотехніки нічого не знайшли.

«Щодо фальсифікацій ніхто нічого не говорить, тому що залишилося кілька відсотків підрахувати, але підрахунок голосів затягується. Така ж ситуація була і на президентських виборах. Це пов’язано з тим, що ще надходять останні проколів з мокрими печатками», — розповіла кореспондент.

Варто відзначити, що правоохоронці та представники ЦВК не прокоментували інцидент.