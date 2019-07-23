В Одесі на Французькому бульварі п’яні туристи побили поліцейських

В Одесі затримано зловмисника за бійку з патрульними поліцейськими, які із-за отриманих травм госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН в управлінні патрульної поліції в Одеській області, сьогодні близько півночі патрульним надійшло повідомлення про те, що невідомі порушують громадський порядок на Французькому бульварі.

Зокрема, заявник повідомив, що на дитячому майданчику знаходиться група чоловіків, які порушують громадський порядок – кричать, застосовуючи нецензурну лайку, розпивають спиртні напої та ін.

На зауваження прибулих патрульних порушники не реагували, навпаки – вони почали поводитися ще більш агресивно. Як зазначається, на допомогу екіпажу прибув наряд однієї з охоронних фірм, працівники якої пояснили поліцейським, що вже неодноразово приїжджали на виклики громадян, які скаржилися на цих правопорушників.

«Сьогодні вночі кілька людей з вищезгаданої групи «відпочиваючих» почали висловлювати своє невдоволення діями правоохоронців, провокувати на конфлікт і почали бійку. Спільними зусиллями був затриманий головний призвідник конфлікту», – розповіли в управлінні.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК. За умисне нанесення тілесних ушкоджень поліцейському громадянину повідомлено про підозру відповідно до ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (опір працівникові правоохоронного органу при виконанні ним службових обов’язків). Двох інспекторів, які отримали травми, госпіталізували.