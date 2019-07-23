Банкіри повідомили, як довго буде падати долар на українському ринку

Курс української гривні на міжбанківському валютному ринку 23 липня зміцнився до 25,6325 грн/$1 з 25,6625 грн/$1 у попередній робочий день

День пройшов дуже жваво, і терези постійно коливалися між покупцями і продавцями. Однак це не завадило Нацбанку викупити на ринку звичні $20 млн, сьогодні він укладав угоди з 25,60 грн/$, повідомляє UBR.ua.

«Курсова динаміка сьогоднішнього дня стала відображенням хисткої рівноваги попиту і пропозиції, забезпечуваного різноспрямованими інтересами учасників ринку. На тлі періоду відшкодування ПДВ, чергового аукціону Мінфіну з розміщення гривневих ОВДП і стабільність готівкового ринку», — описав настрою Курінний.

Держказначейство за традицією початок відшкодування ПДВ з невеликих сум: 23 липня бізнес отримав на рахунку лише 356,6 млн грн. Тому валютники поки менше звертають увагу на цю сторону ринку, і активніше стежать за розміщеннями Мінфіном нових випусків держоблігацій (ОВДП).

«Новий аукціон трохи здивував усіх. Розміщення ОВДП очікувалося в обсязі 4,5-5 млрд грн, а за фактом виявилося помітно більше — 6,95 млрд грн. Так що скарбникам доводилося на ходу змінювати свою торговельну стратегію, закриваючи валютні позиції», — зазначив фінансовий експерт Василь Невмержицький.

З числа головних валютних продавців сьогодні виділяли Сітібанк, обслуговуючий купівлі ОВДП іноземцями. А також державний “Укргазбанк”. На ринку досі гадають, чий долар продає останній — свій чи свого головного клієнта. Тобто Нафтогазу. Більшість пліткарів стверджує, що валюта нафтогазовская. Як довго Укргазбанк буде її продавати і зміцнювати гривню, — поки неясно.

На готівковому ринку долар дешевшав два рази, і сукупно за добу знизився на 10 копійок. До вечора середній курс продажу «американця» людям опинився в широкому діапазоні — 25,80-26,0 грн/$. Мінімальний — на 25,65 грн/$, а максимальний — на 26,15 грн/$. Викуповують валюту у людей в рамках 25,45-25,77 грн/$.

На завтра фінансисти дають різні прогнози. Наприклад, Олег Курінний чекає торгівлю в рамках 25,65-25,75 грн/$, а Василь Невмержицький говорить про подальше зміцнення гривні.

«Нерезидентам потрібно буде оплачувати гривневі ОВДП, так що вони будуть заводити валюту, і рухати котирування ближче до позначки 25,60 грн/$. Змінити ситуацію може хіба що велика виплата по ПДВ, але зазвичай Держказначейство починає платити мільярдами в самому кінці місяця», — зазначив Невмержицький.