Хто назвав Путіна ельфом?

Новим лідером британської Консервативної партії став Борис Джонсон. Уже в середу, 23 липня, Джонсон буде оголошений новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Терезу Мей, яка провалила вихід Великої Британії з Європейського Союзу, на посаді прем’єр-міністра країни змінить ексцентричний Борис Джонсон.

Колишній мер Лондона і міністр закордонних справ – один з найвідоміших британських політиків у світі.

Через скандальність його порівнюють з Дональдом Трампом, але не можна забувати, що він типовий представник британської еліти, аристократ, а його показова простота – швидше, продуманий піар-хід.

Все заради Brexit

Новий лідер консерваторів був обраний в результаті голосування, в якому взяли участь майже 140 тисяч членів партії. Дві третини з них віддали голоси за Джонсона.

Борис Джонсон спочатку вважався безумовним фаворитом виборчих перегонів. При цьому деякі високопоставлені однопартійці заявили, що не будуть працювати в його уряді і мають намір голосувати проти нього в парламенті, якщо він спробує піти на жорсткий розрив Британії з ЄС.

“Здійснити Brexit, об’єднати країну, перемогти (лідера опозиційної Лейбористської партії) Джеремі Корбін!” – пообіцяв Джонсон у короткій промові після того, як були оголошені результати голосування.

Джонсон наполягає на виході з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Британії не вдасться домовитися з Євросоюзом про його умови.

Опоненти Джонсона вважають, що вихід без угоди може заблокувати Палата громад, як вона це вже робила навесні.

Британія планувала вийти з ЄС 29 березня, але була змушена двічі просити Євросоюз про відстрочку, оскільки Палата громад тричі відкинула складений урядом Терези Мей і Брюсселем проект угоди про умови виходу.

В результаті, Мей пішла у відставку.

Великий вигадник

У 2008 – 2016 роках Джонсон був мером Лондона, а після двох років очолював британський МЗС. Він пішов з уряду через розбіжності з Мей щодо Brexit.

На початку своєї кар’єри Джонсон працював у виданнях The Times, The Daily Telegraph і The Spectator.

Кажуть, працюючи кореспондентом The Daily Telegraph у Брюсселі, він надсилав до редакції замітки про наміри ЄС стандартизувати труни, ввести розміри презервативів і норми зігнутості бананів.

Джонсон – автор кількох книг. Його літературний дебют – книга 72 діви, що вийшла в 2004 році. Зараз він працює над книгою Загадка генія про Вільяма Шекспіра. Daily Mail писала, що Джонсон взяв аванс у 500 тисяч фунтів, але поки не написав ні слова. Очікується, що ця книга побачить світ у 2020 році.

Ставлення до України і Росії

Будучи мером Лондона, Джонсон зустрічався з Віталієм Кличком. На чолі МЗС він двічі відвідував Україну.

“Британія залишається відданою захисту суверенітету України. Ми непохитні в утвердженні того, що анексія Криму була незаконною, і закликаємо РФ повернути півострів”, – стверджував тоді Джонсон.

“До тих пір, поки не будуть вирішені ключові питання – не буде припинена дестабілізація Донбасу і не вирішено питання статусу Криму – території суверенної європейської держави – не можна говорити про поліпшення відносин. Наша мета полягає в тому, щоб спробувати показати, що нам зовсім не байдужа руйнівна, небезпечна, безвідповідальна поведінка Росії, яка не рахується з людськими життями”, – ще одна цитата нового британського прем’єра.

До Росії Джонсон взагалі не дуже добре ставиться, хоча раніше його навіть звинувачували в промосковськості.

Тепер же новий прем’єр Британії говорить таке: “Путіна вважають ключовою фігурою величезної пострадянської бандитської клептократії та найбагатшою людиною на планеті. Журналістів, які виступають проти нього, вбивають. Його конкуренти опиняються у в’язниці. Незважаючи на те, що Путін схожий на Доббі, домашнього ельфа, він безжалісний і маніпулюючий тиран”.

Нещодавно Путін заявив про крах ліберальної ідеї в світі. Джонсон відповів, порівнявши досягнення ліберальних держав і Росії.

“Говорячи прямо, Володимире, у світі є країни, де капітал, як кажуть, зосереджений в руках олігархів і поплічників вождя, де журналістів вбивають, де над ліберальними цінностями сміються, де, за даними Росстату, третина населення не може дозволити собі більше двох пар взуття на рік, 12% людей ходять в туалет на вулиці, а реальні доходи знижуються п’ять років поспіль”, – охарактеризував Джонсон досягнення путінської Росії.

