На кожну посаду міністра у «Слуги народу» є «як мінімум дві кандидатури», — Разумков

Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков обіцяє, що склад уряду буде формуватися не за принципом партійних квот.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

«Є позиції в комітетах, є позиції в Кабінеті міністрів, якщо ми говоримо про виконавчої влади. Але ми в першу чергу хотіли б там бачити людей не за партійним принципом, а людей по ефективності. І підбирати такі кандидатури будемо саме за принципом ефективності їх на тих чи інших посадах», — сказав Разумков.

«Ми не вважаємо, що повинен бути квотний принцип. Ми вважаємо, що повинен бути принцип професіоналізму. Я вважаю, що це абсолютно правильна і коректна позиція», — додав він.

Разумков відмовився назвати точне число членів «Слуги народу», які увійдуть до майбутнього уряду.

«У нас на кожну позицію є як мінімум дві кандидатури, які можуть розглядатися. Зараз сказати, що це буде п’ять чи десять чоловік, буде неправильно. Плюс, якщо ми говоримо про Кабінет міністрів, то зрозуміло, що це буде консолідована робота Офісу президента, Верховної ради та майбутнього Кабміну», — пояснив він.

Говорити про якихось конкретних прізвищах на керівні посади, за словами Разумкова, можна буде напередодні початку роботи нової Верховної ради.

«Але якісь прізвища почнуть з’являтися в ЗМІ раніше», — додав він.