Планую працювати в комітеті транспорту або культури, — переможець у 77 окрузі від «Слуги народу» весільний фотограф Штепа

Кандидат у народні депутати від «Слуги народу» Сергій Штепа, несподівано переміг в 77 окрузі екс-регіонала, керівника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, бачить себе членом парламентського комітету з питань транспорту або культури.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Так, Штепа, який раніше працював весільним фотографом, зазначив, що ідея податися в нардепи виникла після того, як партія «Слуга народу» оголосила набір в мажоритарних округах.

«Мені ніхто не пропонував йти в парламент, я сам подав заявку, коли партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів у мажоритарних округах. Я надіслав анкету, резюме, свої готові законопроекти. Багато пишуть, що кухарка може керувати країною, але це не так. Кожна людина, який хотів потрапити в партію чи представляти її як мажоритарник, повинен був відправити готові законопроекти. Мої пропозиції розглянули, після чого запросили стати кандидатом від партії», — повідомив він.

Майбутній нардеп також розповів, чим він хотів би займатися в парламенті.

«Я планую працювати в комітеті транспорту або в комітеті культури. Мої законопроекти були пов’язані з розмитненням автомобілів, а також з відповідальністю органів влади за технічний стан доріг. Це дуже близька для мене тема, я сам водій. Кожен день багато їжджу і бачу ті проблеми, з якими стикаються звичайні люди», — зазначив Штепа.