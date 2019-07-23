У Києві на шантажі гральних закладів затримали голову відділення поліції

У Києві затримали начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції столичної поліції та посередника, які організували схему вимагання грошових коштів від представників грального бізнесу.

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

“Як встановлено в ході слідства, в квітні поточного року начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП висунув адміністратора одного з гральних закладів вимогу про передачу йому щомісячної плати в сумі 5 тис. грн за безперешкодне функціонування грального залу.

При цьому зазначивши, що 5 тис. грн адміністратор повинен платити йому особисто, а ще 15 тис. грн – посереднику, який, у свою чергу, нібито буде передавати їх керівництву районного управління поліції. В іншому випадку гральний зал буде закритий”, – повідомили в прокуратурі.