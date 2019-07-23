В Україні скорочується виробництво молока

Виробництво молока в Україні за 6 місяців поточного року скоротилося на понад 3% слідом за зменшенням кількості корів.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока. “За пів року в Україні вироблено 4,8 млн т молока всього. Даний показник є на 3,4% нижчим, ніж за перше півріччя минулого року ― 4,9 млн т”, ― йдеться у повідомленні. Зазначається, що недоотримали молока як сільськогосподарські підприємства, так і домогосподарства.

Однак падіння в домогосподарствах було суттєвішим ― мінус 4,1%, до 3,4 млн т. Молочно-товарні ферми скоротили виробництво на 1,5% – до 1,4 млн т. Падіння виробництва у домогосподарствах відмічалося майже по всій Україні (за виключенням Хмельницької ― плюс 1% ― 224,9 тис. т та Луганської ― плюс 4,9% ― 44,9 тис. т.). Виробництво на підприємствах у розрізі областей було більш продуктивним, однак продемонструвало спад.

Найвираженішим падіння було у Чернівецькій (до 5,8 тис. т.; мінус 19,4%) та Рівненській областях (34,5 тис. гол.; мінус 13,3%), які за звітний період, за даними ДССУ, найбільше скоротили дійне поголів’я. В результаті, падіння виробництва сирого молока за пів року в абсолютних величинах здатність становило мінус 166 тис. т, тобто щодоби оператори ринку недоотримували в середньому 922,2 т. сировини.

“Такі тенденції як зменшення поголів’я та, відповідно, виробництва сировини негативно впливають на баланс попиту і пропозиції молочного ринку, його базове ціноутворення. Це також сприяє підвищенню волатильності цін, збільшує ризики отримання збитків як виробників, так і переробників, що зрештою відбивається на кінцевій ціні готової продукції, а також об’єднання ємах експорту”, – акцентували в АВМ.