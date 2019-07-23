У «Нафтогазі» погрожують знову залишити Смілу на зиму без тепла через несплаченого боргу

«Нафтогаз» може знову залишити місто Сміла в Черкаській області без теплопостачання через непогашених боргів. Про це повідомили в прес-службі НАК «Нафтогазу».

Так, минулої осені в опалювальній сезоні 2019/20 року через заборгованість «Смелакоммунтеплоэнерго» за природний газ у Смілі відключали тепло.

У зв’язку з цим у «Нафтогазі» заявили, що непогашену у строк заборгованість може призвести до повторення кризової ситуації в Смілі.

Уточнюється, що в даний час компанія міста заборгувала «Нафтогазу» 80,8 млн грн, з яких реструктуризовані 62,1 млн грн. У той же час, щоб увійти в графік погашення боргу «Смелакоммунтеплоэнерго» повинен внести щонайменше 2,6 млн грн.