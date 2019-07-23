Просто закреслили сніжинку: «Укрзалізниця» оскандалилася з охолодженням поїздів

Укрзалізниця з «креативом» підійшла до інформування пасажирів про те, що у фірмових поїздах влітку не працюють кондиціонери.

Замість того, щоб отремонтиовать техніку у вагонах, на квитках просто перекреслюється значок, що позначає її наявність, передає «Громадський контроль Укрзалізниці» в Facebook.

«Ми вас попередили, тому ремонтувати кондиціонери не будемо. Зараз ВАТ «Укрзалізниця» дуже креативно вирішила проблему температурного режиму в літній період. Відмітка у квитку «без кондиціонування» зараз використовується не тільки для вагонів, які конструктивно не обладнані системою кондиціонування повітря, але і для того, щоб по законному приводу просто не ремонтувати систему кондиціювання в вагонах, де вона є», – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що рекордсменом такого «чесного інформування пасажирів та узаконення недбалості» є потяга Харківської формування, при купівлі квитка на які можна побачити перекреслену сніжинку.

«За фактом – більшість вагонів заводу «Аммендорф» обладнані звичайними простими кондиціонерами, які не потребують рідкісних запчастини», – уточнили в мережі.

Уточнюється, що подібний випадок стався з фірмовим поїздом, що курсує у напрямку Харків-Маріуполь. «Після прибуття в Лозову всі працівники цього поїзда вибігають до подвагонному компресора кондиціонера (яким все-таки обладнаний вагон) і намагаються щось зробити, але, судячи з усього, просто констатують факт витоку хладагента. Як потім з’ясувалося, кондиціонер заправили в депо перед самим відправленням в рейс, але відразу після включення він витік», – додали в співтоваристві.