Лойко: Весільний фотограф, тамада та інші «професіонали своєї справи в новому парламенті — це просто ідеальні депутати, які будуть мовчати, натискаючи потрібні кнопки

Сергій Лойко на своїй сторінці в «Фейсбуці» зазначив, що особисто він не розуміє стогонів з приводу того, що новий український парламент зайшли фотограф, тамада та інші «професіонали своєї справи. На думку російського журналіста, це просто ідеальні депутати, оскільки вони будуть мовчати, і натискати потрібні кнопки.

Сергій Лойко іронічно зазначає, що особисто він сповнений оптимізму, і зовсім не розуміє стогонів з приводу того, що до складу Ради 9-го скликання зайшли фотограф, тамада та інші «професіонали своєї справи». Адже це просто ідеальні депутати, максимально спрощують шлях від прийняття рішення до його втілення в життя, тобто, в проект закону. У парламенті не потрібен умовний ядерник, якому доведеться пояснювати «що та чому», вислуховуючи заперечення.

Такі депутати, як фотограф, будуть просто мовчати, і натискати потрібні кнопки — в цій справі він точно майстер. Більше від таких народних обранців і не потрібно. У президента України вперше в історії країни з’явився шанс швидко і чітко втілювати в життя всі свої ініціативи. Тому громадянам потрібно просто запастися терпінням, і трохи почекати, поки у всіх сферах життя настане поліпшення.