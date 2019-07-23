У Києві знайшли мертвого величезного пітона: відео

Столичні зоологи відзначають, що пітон міг міститися в домашніх умовах і втік у ліс, де загинув.

У лісі в районі ДВРЗ кияни під час прогулянки виявили труп величезного пітона. Шоковані люди виклали відео знахідки в соцмережах.

Столичні зоологи відзначають, що пітон міг міститися в домашніх умовах і втік у ліс, де загинув або був кимось травмований. Вчені відзначають, що пітон не зможе жити в звичайному лісі.

«Зі столичного зоопарку пітон точно не пропадав. Зараз багато людей тримають у себе і змій, і пітонів. Можливо, даний пітон просто втік у кого-то з хати, а в лісі помер від виснаження, оскільки не може жити в умовах нашого лісу і звик до того, що його годували господарі. Також він міг померти від старості», – розповіли «Сьогодні» в київському зоопарку.