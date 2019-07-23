Режим тиші: бойовики обстріляли позиції ВСУ з забороненого озброєння

На території проведення Операції об’єднаних сил на Донеччині з початку сьогоднішніх доби, 23 липня незаконні збройні формування Росії, а також її найманці на Сході України, незважаючи на оголошене двостороннє перемир’я і заборона застосування будь-якого типу озброєння, один раз обстріляли позиції Збройних сил України.

Зокрема, в повідомленні наголошується, що терористи відкривали вогонь по українським захисникам з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї. У штабі ООС повідомили: «Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації і її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкрив вогонь по нашим захисникам з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї».

Таким чином, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» ворожі сили обстріляли позиції ООС поруч з Луганським з напрямку Нижнього Лозового, застосовуючи стрілецьку зброю і автоматичний гранатомет. В результаті обстрілу втрат з української сторони зафіксовано не було.