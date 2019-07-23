В Покровск отправили вертолет со спецназовцами

В Покровск Донецкой области направили вертолет со спецназовцами для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе № 50.

«Для стабилизации ситуации в ОИК №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», – сообщили в МВД Украины.

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По данным телеканала Орбита, по состоянию на вечер 23 июля окружная избирательная комиссия проводит пересчет бюллетеней.

Напомним, что в Покровске местные жители устроили акцию протеста из-за возможных фальсификаций при подсчете голосов.

По данным ЦИК, в одномандатном избирательном округе № 50 лидирует Покровский городской глава, кандидат от Оппозиционного блока Руслан Требушкин. Он опережает своего оппонента – Добропольского городского главу Андрея Аксенова – на 641 голос после обработки 97,34% протоколов.

Округ №50 включает Покровск, Мирноград, Доброполье и Добропольский район Донецкой области.

Источник – nv.ua

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